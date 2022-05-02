Это можно считать за повторный официальный анонс проекта.

реклама

Компания разработчик серии игр Call of Duty неожиданно для фанатов серии выложили твит с логотипом грядущей новинки Modern Warfare 2, что можно считать за повторный официальный анонс игры, который подтверждает название тайтла. Слухи о грядущей Modern Warfare 2 ходили еще с прошлого года, а сама компания Activision рассказывала о будущем серии в блоге, это было в феврале текущего года, где было упоминание о новой части франшизы.

Вроде неделю назад, разработчики опубликовали очень темную картинку, когда игроки повысили яркость на ней, то смогли разглядеть Ghost, из Warzone. Очевидно это был намек на то, что персонаж появится в новой части франшизы. Теперь же компания опубликовала официальное подтверждение с хештегом #ModernWarfare2, что окончательно убирает все сомнения по поводу грядущей Call of Duty.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Пока это все, что раскрыли разработчики. По информации от инсайдеров игра станет продолжением Modern Warfare 2019, которая была перезапуском оригинальной Modern Warfare, которых было три части. 2019 часть оказалась революционной во всех планах. Мультиплеер стал лучше, а сюжет пойдет, в некоторых моментах неплохо, а в некоторых не очень, но в целом игра получилась на твердую пятерку, хотя карты в мультиплеере получились для любителей посидеть в углу. И немного статистики: новая часть из франшизы Call of Duty станет сорок седьмой.