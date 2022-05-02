Даже сейчас игра с модами выглядит свежо.

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Сегодня легендарной The Elder Scrolls III: Morrowind исполняется двадцать лет с момента запуска игры в продажу, эту игру можно считать одной из самых популярных в жанре РПГ в открытом мире. На момент запуска, что произошло очень давно, эта игра была революционным решением в игровой индустрии. Именно с этой серии, франшиза начала стремительно набирать обороты, и с каждой новой частью делать игру еще легендарнее, больше и лучше. Конечно Daggerfall тоже имела хорошую популярность, однако, знало про эту игру и фанатело от нее меньше людей, нежели поистине легендарной игре Morrowind.

Следом за Morrowind вышла такая же успешная и легендарная Oblivion, а после известный Skyrim, в который наверное не играл только ребенок. Все игры The Elder Scrolls начиная с Morrowind можно считать лучшими во всем жанре РПГ с открытым миром, а на Skyrim можно потратить кучу времени, чтобы пройти ее. Если вы вдруг пропустили легендарную ролевую игру, и вам не нравится устаревшая графика, можно установить моды, к примеру на третью часть существуют Morrowind Rebirth, который значительно улучшает графическую составляющую в проекте, а сама модификация продолжает получать обновление и активно поддерживается разработчиком, к примеру новый крупный апдейт для модификации вышел только месяц назад. Абсолютно аналогичные графические модификации доступны и для Oblivion, и конечно для Skyrim. В YouTube уже такое изобилие различных видеороликов с графическими и не только модами для игры, что вы точно сможете получить удовольствие даже от такого старого проекта.

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Отмечу, что Morrowind за рубли в стиме купить невозможно, однако, доступна оплата в турецких лирах, в пересчете на рубли это выйдет 149 рублей. Если у вас нет проекта в магазине, то можно приобрести Gift по привлекательным ценам.