Elden Ring составляет конкуренцию Steam Deck, и не покидает топ 10 недель.





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Компания Valve по традиции показала пользователям свежий чарт за прошлую неделю, которая окончилась 1 мая. Чарт показывает, кто лидирует по продажам в магазине, и продукт от самой Valve похоже не собирается уходить с первого места, что уж говорить про сам чарт. Steam Deck занимает первое место уже на протяжении трех недель. Кстати, скорее всего это связано с новой волной поставок портативной консоли.

Далее идут любимые нами тайтлы, на втором месте находится Elden Ring, который до сих пор уверенно держит чарт с момента выпуска, и обгонять его пока некому, разве только вечным легендам по типу Cyberpunk 2077 (нет). Третье место заняла стратегия Dune: Spice Wars. Игра тоже вышла в релиз недавно, всего 26 апреля, и потому ей есть место в этом топе, ведь проект свежий и многие люди захотели опробовать, тем более игра из серии Dune.

Отмечу интересный момент, Elden Ring спустя 10 недель так и не покинул топ в чарте, он либо занимает первое место, либо второе, другого не дано. На пятом месте расположилась Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition, и дело связано со скидками, иначе бы тайтл расположился далеко не на пятом месте. Из интересного, так это вечно исправляющийся Cyberpunk 2077 от поляков, он удерживает восьмое место во всем списке. Dying Light 2 сумел остановиться в конце списка с "коронным" десятым местом.

В прошлом месяце польский экшен Cyberpunk 2077 занимал третье место, а Dying Light 2 вовсе не попал в топ. Тогда на девятом месте с помощью скидок была военная игра, с упором на реализм Squad, а на десятом старая, но классическая Black Ops 3.

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Интересно, кто сможет дольше удерживать чарт, Elden Ring, или же Steam Deck. У тайтла сейчас есть преимущество в 7 недель, а я послежу за развитием событий в этом чарте и сообщу, кто же одержит победу...