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Первая Forza Horizon стала доступна в продаже на несколько часов
Пользователи отметили, что это первый раз спустя шесть лет после снятия.
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Оригинальная часть Forza Horizon была снята с продажи аж в 2016 году, прошло шесть лет, и вот она появляется в магазине доступной для покупки на несколько часов в выходные. Пара пользователей, а может больше, рассказали, что сумели успешно оплатить покупку, и даже запустить игру на Xbox вчера, а это впервые, когда игра продавалась в магазине после ее снятия в 2016 году. К вечеру того же дня игра вновь была снята с продажи, и уже в нее не возвращалась. Не понятно, что означает такие действия от корпорации. Есть шанс, что в будущем мы увидим ее продажу в магазинах, а может быть это наглые работники решили порадовать пользователей, как говорится кто успел - тот и сьел.

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Игры из серии Forza должны снимать с продажи из-за требований автопроизводителей, так как лицензия на автомобили, треки и другие части в игре работают не вечно, и когда срок подходит к концу корпорация обязана снимать игры с продажи, иначе могут быть проблемы с лицензированием контента в будущем, наверное. Кстати, компания могла специально "случайно" возобновить продажи, и все счастливчики, кто успел приобрести оригинальный проект смогут теперь его запустить. Даже многопользовательская игра будет работать, главное приобрести продукт. Скачать его теперь можно в любое удобное время. Все мы любим такие случайности от крупных корпораций: то случайно свой компьютер с несоответсвующими комплектующими для Windows покажут, то DLC анонсируют.

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#microsoft #forza horizon
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