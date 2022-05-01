Пользователи отметили, что это первый раз спустя шесть лет после снятия.

реклама

Оригинальная часть Forza Horizon была снята с продажи аж в 2016 году, прошло шесть лет, и вот она появляется в магазине доступной для покупки на несколько часов в выходные. Пара пользователей, а может больше, рассказали, что сумели успешно оплатить покупку, и даже запустить игру на Xbox вчера, а это впервые, когда игра продавалась в магазине после ее снятия в 2016 году. К вечеру того же дня игра вновь была снята с продажи, и уже в нее не возвращалась. Не понятно, что означает такие действия от корпорации. Есть шанс, что в будущем мы увидим ее продажу в магазинах, а может быть это наглые работники решили порадовать пользователей, как говорится кто успел - тот и сьел.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Игры из серии Forza должны снимать с продажи из-за требований автопроизводителей, так как лицензия на автомобили, треки и другие части в игре работают не вечно, и когда срок подходит к концу корпорация обязана снимать игры с продажи, иначе могут быть проблемы с лицензированием контента в будущем, наверное. Кстати, компания могла специально "случайно" возобновить продажи, и все счастливчики, кто успел приобрести оригинальный проект смогут теперь его запустить. Даже многопользовательская игра будет работать, главное приобрести продукт. Скачать его теперь можно в любое удобное время. Все мы любим такие случайности от крупных корпораций: то случайно свой компьютер с несоответсвующими комплектующими для Windows покажут, то DLC анонсируют.