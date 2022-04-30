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Сотрудник Microsoft использует Windows 11 на несовместимом процессоре
Видимо компания настолько перегнула с требованиями, что даже не смогла обеспечить сотрудникам поддерживаемые комплектующие.
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Кто бы что не говорил, а требования к комплектующим у свежей Windows 11 очень серьёзные, да настолько, что компания не смогла обеспечить всем сотрудникам поддерживаемые ПК, и это только инцидент, который попал в сеть, а сколько таких работников существует сейчас и представить сложно.


Данный инцидент произошел во время презентации апдейта для диспетчера задач в новой операционной системе, и видимо сотрудник не уследил, и случайно показал процессор установленный на компьютере: I7-7660U. Вот незадача, но данная модель процессора официально не поддерживает Windows 11, так как в требованиях нужен процессор от 8 поколения минимум, а здесь же очевидно не 8.

Что же у нас выходит в итоге. Даже сами сотрудники огромной корпорации не могут позволить себе комплектующие поддерживающие новую операционную систему, что означает использование обхода ограничений. Что говорить про обычных пользователей, а ведь использование новой операционной системы на несовместимых ПК влечет за собой на 52% больше сбоев. Да и сама команда скорее всего не сможет вам помочь с решением проблемы.

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Напомню, что ещё в 2021 году разработчики Windows сказали, что установить 11 версию ОС можно будет даже на несовместимые ПК, однако, получать обновления удобным способом через Windows Update они не будут. Придется устанавливать классическим способом с образа.

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#microsoft #windows 11
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