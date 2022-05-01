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Производительность будущей Radeon RX 7900 XT достигает 100 TFLOPs
Что на 25 TFLOPs больше прошлых предположений, или на 32%.
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Появилась новая информация по поводу грядущей топовой видеокарты от AMD - Radeon 7900 XT. По свежей информации, производительность новой карты доходит до 100 TFLOPs. Напомню, что ранее были утечки с данными производительности до 75 TFLOPs, новая производительность карты на 32% больше, нежели было известно раньше. Если это действительно так, то новая карта сможет стать в четыре раза производительнее, чем прошлая модель Radeon 6900 XT. 

Ранее стало известно, что в спецификациях новой карты есть крупные изменения, однако, Greymon55 не сообщил точно, что там поменяли. Изменения могут прямо повлиять на производительность новой видеокарты от AMD. Похоже, что красные хотят сохранить архитектуру RDNA3, это мнение подтверждается обнаруженными изменениями в драйверах графического процессора AMD, их заметил один из пользователей под именем Kepler_L2.

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Новая эра видеокарт от красных Radeon RX 7000 ожидается ближе к концу текущего года. Такая же ситуация и с топовыми картами от Nvidia, их серия RTX 40** ожидается также в этом году, в промежутке от осени до зимы. Увы, но даже приблизительной цены пока что назвать никто не смог. Я могу предположить, что изменение будет несущественными, на несколько сотен долларов по сравнению с нынешней серией видеокарт, и то же самое произойдет с Nvidia, но это не точно.

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#amd #radeon #7900 xt
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