Действительно, Watch Dogs:Legion стала не лучшей серией и успехом компании.

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Сейчас французская компания Ubisoft находится не в лучшем состоянии. Они допускают ошибку за ошибкой в своих проектах, и когда-нибудь такая ошибка станет критической. Игры стали похожи друг на друга, просто меняется локация и главный герой, а продумывать сюжет не нужно, ведь можно просто сделать кучу гринда и добавить донатную косметику, что ещё нужно для счастья рядовому пользователю, который покупал топовый ПК для ААА проектов. Видимо компания собирается закрыть несколько своих франшиз, которые показали не лучшие продажи, и использовать освобождённые ресурсы студии для разработки новых проектов, которыми по всей видимости должны стать не "копией" прошлых игр. Одну из таких теорий высказал пользователь YouTube, он считает, что серия игр Watch Dogs прекратить свое существование.

Фанат заявляет, что французская студия может прекратить выпуск новых частей Watch Dogs по причине слабого выпуска Legion. Конечно, это не провальная часть игры, однако, точно не удовлетворяет нужды компании. Также фанат отметил, что множество старших членов участвующих в разработке Watch Dogs покинули студию, либо были переведены на работу с другим проектом. Как минимум семь разработчиков Watch Dogs ушли из компании за лучшими условиями работы, а остальные разошлись по другим тайтлам.

Напомню, что Ubisoft выпустила последнее обновление для Legion вместе с DLC Bloodline. Хотя ожидалось, что игру буду поддерживать ещё несколько лет, как к примеру Valhalla. Такая смена приоритетов тоже может предрекать смерть франшизы, либо очень долгую паузу, как бывало с некоторыми франшизами Ubisoft.

Сейчас французская компания должна постараться выпустить хороший продукт, а желательно больше одного, ведь одной Far Cry и Valhalla прокормить все студии невозможно. Сейчас у Ubisoft в разработке находится xDefiant, продолжение The Division и другие проекты. Скорее всего компания возлагает большие надежды на эти тайтлы, ведь спасти финансовое положение и репутацию компании нужно как можно быстрее. Хотя, смотря на успехи последний тайтлов, я сомневаюсь, что им это поможет. Кстати, ведь недавно компания начала работу над мобильным Siege, видимо все настолько плохо, что придется создать играбельный проект на мобильные устройства и собирать деньги оттуда на поддержку остальных студий.

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На самом деле Ubisoft очень смелая, даже после провалов и скандалов, они готовы приостановить продажи в российском рынке, где зарабатывали деньги, не смотря на свое плачевное состояние. Посмотрим, как долго компания сможет продержаться со скандалами, "повесточкой" в играх и опасных решениях. Еще легче, предсказать как скоро компания не сможет поддерживать работу студий.