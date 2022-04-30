Неужели властям Российской Федерации придется вводить запрет на выезд?

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Вчера сотрудники Bloomberg сообщили информацию, что Соединённые Штаты желают максимально упростить процесс получения визы для высококвалифицированных работников из России.

По их словам, отмена обычных виз коснется только магистров и специалистов с докторской степенью в четырех областях: наука, математика, инженерия и техника. Также желающим приехать в США по такой визе необходимо иметь опыт в работе с полупроводниками, космическими технологиям, кибербезопасность, ядерных технологий, ИИ и других популярных и уважаемых сфер науки. Обучение необходимо получить в США либо за рубежом.

Как уже известно, власти направили предложение Конгрессу Соединённых Штатов по отмене требований о необходимости подтверждения трудоустройства, чтобы в будущем получить визу для образованных российских работников. На данный момент любители работать в США для получения визы должны иметь работодателя, пока официально документ не будет принят всеми инстанциям.

Такое решение властей США поможет улучшить состояние и так хорошей экономики, укрепить национальную безопасность страны и соответственно улучшить научную сферу, благодаря умам России. Плюс ко всему, данным решением, они могут ослабить позиции Российской Федерации в этой сфере, лишить их IT-специалистов и соответственно ослабить экономику страны, что наряду с санкциями принесет серьезный удар по стране.

Напомню, что власти США осенью 2021 года внесли российских граждан в категорию "бездомные национальности" при получении визы. В эту категорию попадают все жители государств, где отсутствует консульство США, а на тот момент, в нем числились 9 стран: Иран, Куба, Ливия Сирия, Сомали, Венесуэла, Эритрея, Южный Склон и Йемен. Кратко говоря все страны которые не нравятся США и на них наложены санкции.

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Не могу забыть отметить заявление Совета федераций России, ведь в конце текущего месяца они заявили, что в стране дефицит IT-специалистов, суммарно не хватает 1 миллиона. Очень интересно, каков будет ответ России на решение властей Соединённых Штатов, ведь условия работы в IT-сфере в Америке и за рубежом очевидно лучше, нежели сейчас могут предоставить в России. Даже до этого многие специалисты уезжали из страны, и их не останавливало сложность получения визы, так теперь этот процесс станет быстрее и легче, а еще на таких жителей санкции не будут действовать, двойная выгода.