Эта бета-версия имеет ужасающий потенциал для развития NFT в игровой сфере.

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Вторая "корпорация зла" Xsolla показала инструмент NFT Checkout. С помощью нее разработчики смогут активно добавлять в свои проекты невзаимозаменяемые токены, при чем сделать это будет довольно легко, так что теперь появление NFT в играх ускориться в несколько раз. Как заявила сама команда из Xsolla, инструмент позволит быстро и безопасно добавить NFT систему в игровой процесс. В то же время пользователи, фанаты, игроки, и любой платежеспособный человек сможет легко и быстро приобрести NFT, это не отличается от оплаты товара в интернете, все то же самое.

Напомню, что компанию Xsolla многие могут узнать из-за скандала, когда директор увольнял работников считай по своему желанию из-за "неэффективности" и "малопродуктивности", а ведь директор за это поплатился уходом из компании. Однако остается единственная проблема, даже после "ухода" директора с поста, он все также владелец и создатель Xsolla, и по заявлениям нового директора, NFT Checkout это дело рук прошлого директора, который скорее возглавил, нежели должен был это сделать, работу над системой Web 3.0.

Xsolla может предоставить пользователям целых 700 способов оплаты токенов, а услугами компании уже воспользовались Epic Games, Valve, Roblox. Похоже, скоро в Epic Games и Steam появится новый раздел и знатоки в сфере NFT смогут заработать?

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Все надеялись, никто не хотел, но оно пришло (с)