В большинстве случаев это началось после 24 февраля 2022.

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Первый квартал 2022 выдался тяжким для множества компаний, а особенно попавшим под санкции. Однако, страдают не только компании, а и безопасность в интернете. Так, по информации от Qrator Labs, общее количество DDoS-атак увеличилось на 19%. Эксперты, и просто здравый смысл подсказывает, что большая часть кибератак пришла в Российскую Федерацию после событий 24 февраля. Таким образом, атакующие выражали поддержку народу Украины и властям, Эти атаки не были нацелены на какое-либо финансовое или личное обогащение. Как отметили эксперты, обычно у атакующих нет руководства.

В массовых кибератаках зафиксировали свыше 900 тысячи устройств. Атаки были нацелены на самые разные ресурсы, от банков до новостных сайтов, ТВ каналов, государственных ресурсов и куча другого. Большинство таких случаев зафиксировано именно в феврале.

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Роскомнадзор желают создать нац.систему безопасности всех российских ресурсов в интернете и защитить их от кибератак с давних стран, такое решение появилось после падения большинства сайтов в феврале-марте 2022 года. Такая система должна начать свою работу осенью 2022 года, однако, процесс может замедлиться, в первую очередь от санкций и наложенных ограничений на государство.