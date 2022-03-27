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Блокировки интернет-ресурсов в России несомненно встревожили многих пользователей, и на фоне продолжения тенденции блокировки других ресурсов, пользователи из Российской Федерации стали использовать впн-сервисы на 11 тысяч процентов чаще. По данным от SurkShark, сразу несколько VPN увеличили количество продаж для пользователей из России, а именно на 3500 процентов больше. Уже по данным AtlasVPN, установки сервисов перевалили за 11,000%. Все это произошло буквально за неделю, после блокировок соц.сетей.
Хотя эта информация может отличаться от реальной ситуации, так как компании VPN не особо делятся статистикой. Даже после новостей, об начале блокировок некоторых VPN сервисов на территории Российской Федерации, пользователи стали только активнее скачивать их. Данные предоставленные AtlasVPN за 7 по 14 марта, а за эту неделю статистика может вырасти на несколько тысяч, а может даже десятки тысяч процентов.
Несомненно такая тенденция продолжится, пока власти не перестанут блокировать, а также не разблокируют самые известные соц.сети. Если с новостными источниками можно было смириться, то с блокировкой того же Instagram, смириться несколько сложнее, особенно блогерам, которые там зарабатывали.