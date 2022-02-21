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В ранний доступ вышла Nebulous: Fleet Command
Игра предоставляет пользователям реалистичные космические битвы.
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Вы знаете популярные и актуальные на данный момент времени реалистичные космические сражения? Я нет, есть аркадные, стратегии, но только не с уклоном в симулятор. В новой игре Nebulous: Fleet Command битвы принесут совершенно иной опыт, нежели большинство космических игр сейчас. В первое время, может казаться, что игра совершенно нединамичная и экшоновая.

Конечно не все игры получаются сильно аркадными, иногда в свет выходят и такие игры как ΔV: Rings of Saturn, симулятор добычи ресурсов, возле Сатурна. Релиз Nebulous должен поменять представление об космичных сражениях, хотя игра только в раннем доступе.

Тайтл представляет собой детально проработанный тактический симулятор в космосе, с элементами стратегии. Чтобы начать битву, вам необходимо указать курс, проанализировать все данные с радаров, подготовить все оборудование к бою. Просто нажать кнопку и расстрелять противника внезапно из астероидного пояса не получится. В арсенале игрока имеется куча различного вооружения - от ракет, до энергетических пушек. Во время боя вы должны не забывать про свой корабль, его ремонт, управление, и другое.

Игра подойдет любым пользователям, кто любит хардкорные битвы, по типу Arma. Nebulous: Fleet Command не дает графики как современных аркадных проектах, однако, дает самый реалистичный опыт космической войны. 10/10 инопланетян.

Ссылка на игру в Steam: тут

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#steam #симулятор #nebulous: fleet command #космические битвы #ранний доступ
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