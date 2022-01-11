Непонятно каким образом они получили доступ к игре...

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Видимо один из "умных" пользователей смог получить себе Horizon Forbidden West, и сделал это на месяц раньше остальных. С помощью взломанной PlayStation 4, он смог запустить игру и даже показал в соцсети несколько кадров, которые были записаны на телефон.

Данные кадры выложили в VK. Хотя верить этому не стоит, так как до релиза ещё месяц, и на золото она не ушла, но сами кадры выглядят очень правдоподобно. Конечно-же никто не объясняет, как эта игра попала в руки одному из пользователей. Если она ещё не ушла на золото, то диска просто не может быть, но тогда откуда пользователь смог достать цифровую версию? Вообщем есть загадка, а вы предлагайте теории.

Horizon Forbidden West выйдет эксклюзивно для всех любителей Sony PlayStation — если вы обладатель PlayStation 5 либо PlayStation 4 вы сможете поиграть в игру 18 февраля. Возможно через некоторое время игра выйдет на ПК, как было с первой частью игры, однако, это не точно, а если она и выйдет на ПК, то минимум через год...

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Кстати, предупреждаю, что пользователи, которые смогли получить игру раньше времени, могут показать вам сюжет игры, так что будьте осторожны, если не хотите узнать что-то раньше времени (не касается тех, кто не имеет консоли).