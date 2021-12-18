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Для разработки новой части Mass Effect необходимы специалисты по Unreal Engine 4 и 5
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Продюсер из студии разработчиков новой Mass Effect заявил, что их команда нуждается и ищет работников, которые имеют опыт разработки на Unreal Engine 4, а также 5. По прошествии некоторого времени, редактор из VentureBeat и инсайдер Джефф Грабб (его слова имеют значение и часто это правда) сообщил, что новая часть будет действительно создана на движке Unreal Engine. По их словам, разработка будет идти на пятой версии движка, к примеру можно привести демоверсию "матрицы", которая была создана именно на этой версии.

Возможно это верное решение от разработчиков перейти на новый движок, а не делать игру на своем Frostbite, ведь обычно на нем есть довольно много ошибок, на которые команды тратят драгоценное время, в пример можно привести Anthem, когда пришлось убрать множество интересных функций, ведь не получилось исправить их ошибки :( 

Похожая проблема имеется у движков Bethesda и From Software, и данные проблемы некому исправить, такая же проблема теперь коснулась и EA, у них просто нет людей для этого...

Оригинальная игра Mass Effect была разработана на Unreal Engine, а вот Andromeda и Dragon Age: Inquisition на Frostbite, можете сравнить обе игры, и сказать какая лучше.

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Скорее всего сначала выйдет новая часть Dragon Age, которая будет на Frostbite, а уже после стартует адекватная разработка Mass Effect, так что до релиза еще очень далеко. Джефф Грабб сообщил, что на Frostbite есть больше всего проблем с анимациями людей и похожих существ. Dragon Age может выйти в 2023 году, но это не точно.

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