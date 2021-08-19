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Google решил пойти по стопам других компаний, таких как Apple и Samsung, согласитесь, если они смогли, то чем я (Google) хуже?

Именно поэтому, новые смартфоны Pixel 6 и его Pro версия будут поставляться без зарядного устройства в комплекте, а последний смартфон с зарядником, это Google Pixel 5A. Причина, по которой гигант решил отказаться от зарядного устройства банальна - они заявили, что у большинства пользователей уже есть USB-C зарядные устройства, а потому тратить деньги на новые, чтобы положить их в комплект, нет смысла. Кстати, Apple и Samsung также отказались по этой причине, однако, Apple ещё и отказались от наушников (гениальный ход, если есть деньги на айфон, то есть и на наушники). С одной стороны, таким образом можно уменьшить цену на поставки (что по идее должно уменьшить цену смартфона, но не тут-то было). Отказ от зарядного устройства может уменьшить вред, который наносится природе, однако, сейчас в эту тему углубляться не будем. Конечно, все понимают, что это сделано для увеличения прибыли с устройств. В скором времени по такой причине можно будет отказаться, к примеру, от поставки инструкции и коробки, будут поставлять смартфон в пакетике, а что, оригинально, сердито и очень дёшево, а главное - такого никто не придумал. Ладно, для уникальности можно будет наклеить яблочко на пакетик и увеличить его стоимость на сотню долларов, или сделать его золотым с серебряным яблочком, идеально!