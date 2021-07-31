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В бета-клиенте Steam появилась новая страница загрузкок и менеджер файлов

Это позволит эффективно управлять местом и загрузками.
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Все пользователи, которые участвуют в бета-тесте новых функций Steam могут испробовать новый апдейт. Они смогут оценить новую страницу загрузок. Теперь она стала более компактной и удобной, как можно меньше ненужных функций, а самые нужные на видном месте. А ещё появился некий менеджер файлов. Он поможет узнать, сколько места занимает игра, дополнение, моды и так далее. Плюс он показывает на каком именно диске установлено то или иное приложение. А ещё, можно будет переместить игру с одного диска на другой очень быстро, и не делать это в ручную. Чтобы использовать менеджер файлов, вы должны зайти на страницу загрузок и в настройках выбрать "Папки библиотеки Steam". После этого при скачивании игры вы будете видеть общий прогресс загрузки, и в том числе процесс аллокации места. Ранее была только информация про скачивание, а вот про аллокацию ничего известно не было. Иногда это вводило пользователей в заблуждение, о том когда игра будет готова к запуску.

Также можно поменять порядок загрузки игр, просто перетянув приложение, а сама страница поменяла свою цветовую схему. Все изменения доступны в блоге Steam, а вот дата выхода апдейта для обычных пользователей неизвестна, увы.

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