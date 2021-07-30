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Xbox Games Studios вместе с командой разработчиков из Obsidian готовы объявить радостную новость для фанатов игры Grounded. Буквально сегодня стартуют бесплатные выходные для всех желающих пользователей, однако, такая акция доступна только для владельцев персональных компьютеров. Акция доступна в Steam и продлится до вечера понедельника. Коллектив сделал игру бесплатной на несколько дней из-за того, что уже прошел год с момента релиза игры в ранний доступ. Также, команда разработчиков подготовила новый трейлер игры.

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Grounded — это сурвайвал игра. Вы будете играть за группу детей, попавших в некий микромир. Вы должны будете защищаться от различных монстров и насекомых, чтобы выжить.

Grounded доступна в раннем доступе на персональные компьютеры и Xbox. В Steam игра имеет более 20 тысяч отзывов, из них целых 85 процентов положительные. С онлайном также все отлично, за последние 24 часа в игру сыграли 15'762 человека, это почти рекорд. Несомненно это связано с бесплатными выходными, посмотрим, как будут обстоять дела во вторник. Игра продается за 515 рублей или же 29,99 долларов (региональные цены делают свое дело, видите, как выгодно покупать в российском регионе).

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