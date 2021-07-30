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EA Sports сделала геймплейный трейлер футбольного симулятора FIFA 22, он идет почти четыре минуты. В нем показали новую технологию и другие нововведения, которые улучшают анимации, графику и реализм игры. Например, новая функция HyperMotion использует машинное обучение для вывода записанных анимаций с 22 футболистов в реальном времени. Это позволяет сделать анимации в несколько раз реалистичнее и плавнее. Плюс к этому в новой части FIFA будет улучшено поведение искусственного интеллекта, причем как в атаке, так и в обороне. Возможно теперь в карьеру будет интереснее играть. В игре будут некие динамические воздушные дуэли, более плавный контроль мяча и естественно улучшение графики и анимаций. Например, будут улучшены лица у игроков, и другие мелкие детали, на которые возможно вы даже не обратите внимание. Похоже, что разработчики решили реально хорошо поработать над своей игрой, но с чего вдруг такая щедрость?

Двадцать вторая часть FIFA выйдет 1 октября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Напомню, что в игре появится украинская сборная и, возможно, лига. Отмечу, что бесплатного улучшения игры с PlayStation 4 и Xbox One на некстген консоли не будет. А вот цены за стандартную версию игры:

На PlayStation 4 вы отдадите 4899 рублей.

На ПК с вас возьмут 3499 рублей.

На Xbox One — 60 долларов.

На PlayStation 5 — 5499 рублей.

На Xbox Series X/S — 70 долларов.

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