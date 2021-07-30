Приключение Omno официально вышло на PlayStation, Xbox и ПК
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Разработчик-одиночка Йонас Манке, который работал вместе с Future Friends Games, готов объявить радостную новость. Сегодня вышел новый дебютный проект Omno на платформы PS4, Xbox One и персональные компьютеры. Пользователи Switch смогут поиграть только в конце текущего года, точной даты пока сказать невозможно.
Omno - это однопользовательское приключение, в котором вы будете открывать интересный и разносторонний мир, а в нем увидите различные удивительные формы жизни. По мере прохождения игры, вы сможете узнать всю правду об этом мире и вашем путешествии. Йонас Манке написал, что очень рад выходу игры, и что всего пять лет назад эта игра была всего лишь мечта.
Прохождение Omno займет у вас от четырех до шести часов, однако, если вы будете играть вдумчиво и медленно, то прохождение может растянуться на большее время. В игре имеется пять климатических зон, а в каждой из них есть свои уникальные живые существа. Также по пути вы будете решать головоломки. По всей видимости сражений вы не увидите, вам предлагается узнать всю информацию без крови, только мир и союз. Сообщается, что у вас будет множество способов перемещения по миру - идите, серфите, телепортируйтесь.
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