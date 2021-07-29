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Выручка MY.GAMES выросла на 22,1 млрд рублей за полгода

Показатель EBITDA за первое полугодие вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом.
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MY.GAMES - это компания, которая занимается разработкой и издательством игр для различных платформ. Она входит в состав более крупной Mail.ru Group и имеет более
10 студий-партнёров.

Показатель EBITDA за первое полугодие возрос на 42% по сравнению с прошлым годом, а это между прочим целых 4,1 миллиарда рублей. Сама выручка MY.GAMES за первые полгода 2021 выросла на 18 процентов - 22,1 миллиарда рублей. Во втором квартале выручка выросла на 1% и составила 11,1 миллиарда рублей, а это 37% от всей выручки Mail.ru Group. Тем самым игровая часть компании занимает второе место в рейтинге по доходу. Главный рынок, который и приносит такие солидные суммы - США, Германия и Великобритания. 

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Например, мобильная игра Rush Royale принесла создателям в июне целых 400 миллионов рублей, а учитывая то, что это лишь один проект, все очень хорошо. Другие мобильные игры по типу War Robots, Hustle Castle, Left to Survive и другие тоже принесли неплохой доход компании. Мобильный рынок занял 77% от общей выручки. Например, Warface находится в тройке лидеров по выручке и, похоже, не собирается снижать обороты. В 2021 году проект достиг отметки в 117,4 миллиона игроков и продолжает увеличивать эту цифру с помощью различных методов. Один из таких - выход игры в Epic Games, это реально помогло компании увеличить охват. Компания будет дальше портировать свои игры и выпускать новые, чтобы увеличить доход.

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