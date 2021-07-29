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Koei Tecmo заявил, что переиздание игры Fatal Frame: Maiden of Black Water выйдет в релиз 28 октября на платформы PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch и персональные компьютеры. Плюс к этому, студия представила игрокам новый трейлер игры.

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Напомню, что события игры переносят игроков на гору Хиками, которая известна своими сверхъестественными явлениями. По мере прохождения сюжета вы познакомитесь с множеством персонажей, однако, история завязана на трех главных героях. Первый - это Юри Козукате, он имеет способность видеть духов и их прошлое. Рен ходжо это человек, который сопровождает некую девушку-экстрасенса, а также хочет написать свою собственную книгу. Миу Хинасаки - она была главной героиней первой части игры. Теперь она будет искать свою пропавшую мать по имени Мику. Сама история будет довольно интересной, особенно если вы ещё не видели ее и будете проходить игру в первый раз.

Что предоставит игрокам новая версия игры? В первую очередь цифровую версию, а потом уже фоторежим, новые костюмы и другие нововведения. Игра вышла ещё в 2015 году, однако, была эксклюзивом для консоли от Nintendo - Wii U. Мы можем только пожелать успеха студии и коллективу в запуске и развитии игры. Трейлер игры показан ниже.

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