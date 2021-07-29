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Команда разработчиков из студии Netmarble вместе с компанией Marvel Games анонсировала дату выхода своей мобильной игры по вселенной Marvel - Marvel Future Revolution. Были слухи, что данная игра выйдет только к концу сентября, однако, разработчики разбили данный слух, игра выйдет в конце августа, что на месяц раньше. На выходе игры будет доступно всего восемь персонажей на выбор:

Черная Вдова Капитан Америка Звездный Лорд Шторм Железный человек Доктор Стрэндж Капитан Марвел Человек-Паук

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В игре вы сможете не только пройти сюжет и разобраться в истории игры, но и объединиться с игроками для великой битвы с боссами. Но вы сможете присоединиться туда и без своей команды, в игре будет подбор рандомных игроков. Самое главное за сегодня - это дата релиза игры. Выход назначен на 25 августа для мобильных устройств под управлением операционной системы Android либо IOS. Конечно если ничего не изменится, а пока можете использовать предварительную регистрацию для получения награды, а именно костюм на персонажа. Возможно награда не самая лучшая, но сами посудите - вы просто нажимаете на одну кнопку, а за это получаете скин, который можно забрать в любое время, главное именно регистрация.