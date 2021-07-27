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В релиз вышла новая игра про викингов - Tribes Of Midgard

А также стартовал первый сезон под названием "Wolf Saga".
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Прямо сейчас игроки могут почувствовать себя в роли викинга и вместе со своими друзьями остановить Рагнарек, а для этого необходимо будет победить мифических существ, духов и великанов. Чтобы все это получить - приобретайте игру Tribes Of Midgard, которая вышла буквально пару часов назад. На данный момент игра доступна на консолях PlayStation 4 и некстген PlayStation 5. Плюс разработчики решили отпраздновать релиз игры и сделали новый трейлер.

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На ПК игра станет доступна только в 20:00 по московскому времени, а потому вы можете получить бонусы за предзаказ, торопитесь! За него дают различное снаряжение и петов. Кстати, сразу же на релизе стартует первый сезон под названием "Wolf Saga", как и все пропуски он позволит получить эксклюзивные награды за открытие и прокачку уровней. В игре можно создать команду до 10 человек, так что скучно вам не будет. Станьте викингом, исследуйте северные земли, сражайтесь с врагами и боссами, защищайте свою деревню с помощью специальных построек - все это есть в данной игре.

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Напомню, ранее команда разработчиков выпустила ролик про первый сезон "Wolf Saga,", в нем показали награды и фишки игры, советую ознакомиться с ним.


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