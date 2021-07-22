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Tencent продолжает расширять свое влияние на рынок игр, и делают они это не только с помощью покупок студий. По информации от издания VentureBeat, китайский гигант открыл AAA-студию в Монреале. Студия будет входить в состав более крупной TimI Studios. Студия получила название TiMi Montreal. По информации журналистов, данная студия будет заниматься разработкой некой оригинальной франшизы, где будет большой открытый мир и фан-сервис. Более никакой информации о новом проекте нам не предоставили, но известно, что игра выйдет на PC и консоли.

Подчеркну, студия Timi разрабатывает один очень популярный тайтл во вселенной мобильных игр, я думаю, вы угадали, что за проект. По информации от Reuters, TiMi, возможно займет хорошее место по доходу. TiMi была основана в 2008 году, и по сей день она занималась разработкой только проектов на мобильные устройства. В 2015 году, они смогли выпустить нашумевшую Honor Of Kings, а после очень популярную PUBG: Mobile. Доходы уже тогда были огромными, однако, Call Of Duty: Mobile повысила их ещё больше.

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Хочу напомнить, что китайский гигант покупает несколько студий и, возможно, Crytek. Одна из сделок стоит 1.3 миллиарда.