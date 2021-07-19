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Tencent, несомненно, огромная компания, но ничто не мешает ей продолжать расти и становиться ещё больше. Так, по информации от Reuters, китайский гигант Tencent готовится к очередной покупке, однако, она будет побольше, чем прошлые. Компания, которая рассматривается к приобретению — Sumo Group, и цена всей сделки - 1.27 миллиарда долларов. Если Tencent все же приобретет данную компанию, то получит 1200 сотрудников для разработки игр и 14 студий в пяти различных странах. Со слов инсайдера Даниэля Ахмада, китайский гигант будет помогать с созданием 40 проектов, которые сейчас находятся на стадии разработки. Возглавлять Sumo Group будет нынешний лидер Карл Каверс, но не только он останется в компании, сооснователи также будут работать вместе с Tencent, и они не против этого.

Но удивлять так удивлять, на прошлой неделе издательство BILD подкинуло ещё немного интересной информации. По их словам, Tencent хочет приобрести ещё одного западного разработчика видеоигр, и это Crytek. По информации за них заплатят целых 353 миллиона долларов. Официальных подтверждений от Tencent и других издательств нет. Сейчас остаётся только ждать данных подтверждений от обеих компаний.

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