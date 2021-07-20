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Warzone: разработчики заблокировали более 50 тысяч аккаунтов за неделю

Похоже это связано с недавним выходом чита, который использовал машинное обучение.
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По информации от команды разработчиков из Raven Software, на прошлой неделе было заблокировано более 50 тысяч игроков в Warzone. По словам команды, было две волны банов, и в большинстве случаев они коснулись тех, кто попадался на читерстве не в первый раз, что ж, это справедливо. В Call Of Duty: Warzone до сих пор огромная проблема с читерством, бывают месяца, когда блокируют огромное количество аккаунтов, например, в мае была волна банов, где было заблокировано целых 500 тысяч аккаунтов. Однако, даже такие массовые блокировки не помогают побороть читерство, похоже разработчикам просто нужно сделать игру платной, и это может решить большинство проблем. Некоторые ютуберы просто уходят из игры из-за читеров, а другие наоборот используют все средства, что доказать свою честность. 

Напомню, что на прошлой неделе был выпущен софт, который использует машинное обучение и захват экрана, что дает мощный и эффективный чит, при этом шанс получить бан равен почти нулю. Конечно Activision быстро приняла меры, и уже договорилась с разработчиком чита. Возможно создатель данного софта поделился с Activision информацией, о том как возможно вычислить использующих его чит, а потому и прошла такая волна банов, но это не точно. 

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