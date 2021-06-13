Riders Republic - новая игра от Ubisoft, выйдет в сентябре 2021 года
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Ubisoft на своей конференции Ubisoft Forward в рамках E3 2021 года показала геймплей игры Riders Republic. Эта игра очень похожа по концепции на другую гоночную игру от Ubisoft — The Crew. В игре имеется большой открытый мир, множество испытаний, и многое другое. В игре будут не только мотоциклы, но и лыжи, сноуборд, велосипед, костюм-крыло и реактивный ранец. Это что-то новенькое, особенно в открытом мире, интересно как будет реализована игра на реактивном ранце. Ещё, посмотрев на эту игру, можно увидеть, что реактивный двигатель можно будет установить на лыжи, сноуборд, интересно как это будет выглядеть. В открытом мире вы сможете использовать любое из представленных видов транспорта, а вот в соревнованиях только то, которое будет установлено правилами гонки.
В игре будет как стандартные гонки, где вы выбираете транспорт и едите на нем до финиша, так и гонки со сменой вида транспорта прямо во время гонки. В игре ещё будут соревнования по типу фристайла, делайте трюки — зарабатываете очки для своей команды и наберите больше чем вражеская. Получается эдакая Forza Horizon, только на необычном транспорте.
Мне эта игра очень даже понравилось, я вспомнил серию игр MX vs ATV и систему фристайла в ней, это определенно была интересная игра. Может быть эта игра сможет порадовать фанатов тех игр.
Riders Republic 2 сентября 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One.
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