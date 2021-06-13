Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Ubisoft на своей конференции Ubisoft Forward в рамках E3 2021 года показала геймплей игры Riders Republic. Эта игра очень похожа по концепции на другую гоночную игру от Ubisoft — The Crew. В игре имеется большой открытый мир, множество испытаний, и многое другое. В игре будут не только мотоциклы, но и лыжи, сноуборд, велосипед, костюм-крыло и реактивный ранец. Это что-то новенькое, особенно в открытом мире, интересно как будет реализована игра на реактивном ранце. Ещё, посмотрев на эту игру, можно увидеть, что реактивный двигатель можно будет установить на лыжи, сноуборд, интересно как это будет выглядеть. В открытом мире вы сможете использовать любое из представленных видов транспорта, а вот в соревнованиях только то, которое будет установлено правилами гонки.

В игре будет как стандартные гонки, где вы выбираете транспорт и едите на нем до финиша, так и гонки со сменой вида транспорта прямо во время гонки. В игре ещё будут соревнования по типу фристайла, делайте трюки — зарабатываете очки для своей команды и наберите больше чем вражеская. Получается эдакая Forza Horizon, только на необычном транспорте.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Мне эта игра очень даже понравилось, я вспомнил серию игр MX vs ATV и систему фристайла в ней, это определенно была интересная игра. Может быть эта игра сможет порадовать фанатов тех игр.

Riders Republic 2 сентября 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One.