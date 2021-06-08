Презентации от Capcom в рамках E3 2021 пройдут 15 июня
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Перед E3 2021 появляется все больше и больше различной информации, как плохой, так и хорошей, но сегодня у нас хорошая информация. Capcom сообщила, что в рамках E3 2021 они проведут собственное мероприятие, она пройдет ночью с 15 июня в 00:30 по московскому времени. Также компания показала список игр, об которых будет идти речь, но он не окончательный, и компания уж точно должна рассказать о чем то ещё, да и анонсировать что-то новое можно даже в последний день, перед мероприятием.в списке числится: The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise, Resident Evil Village.
Также напомню, что летом должна выйти мультплеерная версия Resident Evil Village, об этом точно должны поговорить на этом мероприятии. Также могут анонсировать новый контент для режима Mercenaries. Возможно поговорят про сюжетные дополнения, все возможно.
Напоминаю, что завтра вечером, Electronic Arts вместе с Dice анонсируют новую часть Battlefield, с возможным названием "Battlefield 2042", в игре будут битвы на 128 игроков, и карты с секторами, а каждый сектор размером со средней картой Battlefield 3, а данных секторов будет три-четыре штуки. В игре возможно будет бесплатный режим, типа королевской битвы, с ещё новые незаскриптованные разрушения и функция "Levolution".
Расписание всех конференций и возможные анонсы вы можете просмотреть по этой ссылке.
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