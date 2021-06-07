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До анонса новой части Battlefield осталось совсем немного, игра должна быть анонсирована уже 9 июня. Официально разработчики ничего не говорят, и тихо ждут анонса, а вот утечек по игре становится только больше. Так, одна из утечек сообщает, что игра будет называться Battlefield 2042, и естественно действия также будут происходить в этом году. Очень хорошая отсылка к двум другим играм — а именно одну из первых игр "Battlefield 1942", и "Battlefield 2142". Также говорят, что бета-тестирование будет проходить в середине этого месяца, но точную дату мы узнаем на анонсе игры. В игре будут большие карты с системой секторов, а каждый сектор будет размером со средней картой BF3. Чтобы захватить сектор, необходимо взять преимущество по точкам в нем. В среднем будет 3-4 сектора на карте, а может даже больше. Сражения будут происходить на 128 игроков, а именно 64х64. Ещё будет поддержка технологии Levolution, это когда на карте по мере времени, будет что-то меняться, к примеру погода, или какая нибудь катастрофа, или что-то в этом роде.

Если верить утечкам, то игроки смогут вызывать технику на карту — танки, бронетранспортеры и т.д. А в матч можно будет брать несколько обвесов и менять их в самом матче не дожидаясь своей смерти (сменить голографический прицел на какой-нибудь снайперский для стрельбы из далека, о да!). Если вы тот, кто помнит давние инсайды, то знаете, что в игре будут незаскриптованные разрушения, которые напомнят игрокам об старых частях игр, которые тогда удивляли фанатов своими революционными функциями. Ну и ещё будет в игре какой-то бесплатный режим, вроде бы как королевская битва. На этом вроде все, это все самые большие и классные утечки об новой части Battlefield. Что-то из этого уж точно должно подтвердиться 9 июня на анонсе игры, и показе геймплея.