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Только сегодня я писал, про то, что один из журналистов издания Windows Central Джез Корден, говорил про новую покупку у Microsoft. И вот инсайдер Onion00048 в Твиттере сообщил и в то же время подтвердил слова журналиста, что на E3 2021 майкрософт покажет и расскажет информацию про покупку новой студии Crytek. По словам инсайдера, переговоры о покупке идут еще с прошлого года, и вот он финальный момент, он произойдет на E3. После слиянии двух компаний, будет выпущена игра The Crysis — перезапуск серии. Предназначение довольно простое — показать всю мощность современных ПК и последних консолей Xbox. В игре будет как одиночное прохождение, так и кооперативное, что не может не обрадовать фанатов. Игра может поддерживать 60 кадров в секунду и трассировку лучей, хотя в данное заявление уже верится с трудом, ну разве что будет с ужасным разрешением. Выход запланировн на 2023 год.

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Также он упоминал версию Crysis для андроид и IOS смартфонов, и еще для Nintendo Switch. Игра будет в режиме королевской битве на 50 человек, выход планируется в конце этого года, либо в начале 2022 года. Напомню, осенью вы сможете приобрести Crysis Remastered Trilogy на PC, PS5, Xbox Series, а также на старые консоли.