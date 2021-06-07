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Чем ближе E3, тем больше различных сливов появляется на эту тему, а на этот раз больше, чем просто игра. Журналист издания Windows Central Джез Корден говорит, что Windows купила еще одну студию, которая сейчас разрабатывает игру. Он говорит, что Microsoft сообщит о покупке на E3 2021. Еще он уточнил, что игра не будет ААА-проектом. Откуда он взял данную информация не понятно, но проверить мы сможем ее уже скоро, ведь конференция Microsoft и Bethesda пройдет уже 13 июня в 20:00 по московскому времени. Слухи твердят, что на конференции, Microsoft покажут нам новую часть Forza Horizon, либо Forza Motorsport, что похоже на правду. Также говорят, что Bethesda покажет геймплей своей Starfield, который ждут уже очень долго. На конференции должны показать свою ролевую игру под названием Avowed от Obsidian, и возможно анонсировать вторую часть ролевого экшена The Outer Worlds — The Outer Worlds 2.

Информации и планов на конференцию много, а сливов и подавно, будем смотреть, что из этого подтвердится, надеюсь на анонс новой части Forza, ибо о ней уже давно говорят различные инсайдеры. Расписание всех конференций и возможные анонсы вы можете просмотреть по этой ссылке. На сайте все удобно описано и расставлено по датам.