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Activision наконец объявила, о том, что киберспортивные турниры Call of Duty League будут проходить в живую, то есть как футбол к примеру, и первый такой турнир планируется уже летом, а именно 17-20 мая на турнире Major Iv. Турнир будет проводиться в Техасе, и все же ничего, но в живой формат вернутся только игроки, тренеры и т.д, и то, их будут очень тщательно тестировать, чтобы не было каких либо проблем. Таким образом зрителей на стадионе не будет, увы, но посмотреть турнир все равно можно, как и всегда на площадках YouTube, Twitch и других местах, где можно вести трансляцию. Руководитель лиги, сообщила, что в скором времени на турниры будут пускать и фанатов, но торопить события не нужно, все со временем. Ближайший турнир, который пройдет уже 13 мая будет проводиться в онлайн формате, и по словам Activision с возвращением живого формата, онлайн никуда не исчезнет и будет также развиваться, будут различные онлайн ивенты и так далее, компания планирует проводить и LAN турниры, и онлайн турниры, ну как минимум в этом сезоне уж точно.