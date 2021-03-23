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Совсем недавно, а именно на прошлой неделе для игры Assassin’s Creed Valhalla вышло полноценное обновление 1.2, где по классике исправили баги, а также добавили контент который связан с фестивалем Остара, который по итогу и пришлось удалить. Вот начался фестиваль, город немного преобразился, а игроки могли попробовать новые активности. Недолго музыка играла, с началом фестиваля случаи ошибок, которые в итоге вели к вылету игры участились, и по итогу из-за многочисленных жалоб игроков разработчики решили выпустить маленький патч который на время убирает все декорации с местности, а также все активности посвященные новому фестивалю, утешить игроков можно лишь одним — разработчики уже работают над новым патчем, где должны исправить вылеты. Сам фестиваль должны продлить, иначе будет обидно всем игрокам. Напомню, 29 апреля для Assassin’s Creed Valhalla должно выйти первое сюжетное дополнение под названием "Гнев друидов", в нем должна появится новая локация для игры. Ещё известно, что будет и второе такого же типа расширение под названием "Осада Парижа", оно также должно добавить новую локацию для игры, это дополнение уже ожидается этим летом, точной даты увы пока что нет.