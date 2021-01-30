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Многие знают об существовании игрового подразделения Amazon? Нет? А причина тому проста — с момента формирования подразделения, никаких успехов в разработке у них нет. Не помогает даже огромное финансирование подразделения, по отчетам Bloomberg — причина таких убытков, плохое руководство подразделения. Два источника, которые связаны с бюджетом Amazon сообщили, что Amazon тратит на свое игровое подразделение целых 500 миллионов долларов в год, не считая Twitch и Amazon Luna. Если верить отчету, то Amazon привлекали многих известных разработчиков, например дизайнера Portal — Ким Сфивт. Но с момента существования подразделения, его покидают многие разработчики, причина в руководстве, оно очень плохое. У Amazon есть все для разработки хорошей игры — есть деньги, есть технологии, есть люди, но их проблема в том, что они не имеют креативности. Второе, это уже проблема от руководства, именно из-за руководства разработчикам необходимо создать свою игру на собственном движке Lumberyard. Сейчас Amazon разрабатывает MMORPG New World, но не известно насколько хорошей выйдет игра. New World должна выйти уже весной.

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Кстати, предзаказ игры уже доступен в Steam, но я советую подождать релиза и посмотреть, что будут говорить об игре другие люди. Да и ждать осталось совсем немного.