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Уже совсем скоро лунный новый год, а по традиции Wargaming в этот праздник в World of Tanks Blitz всегда появляется ивент, ну а теперь еще и боевой пропуск к этому, со всем этим выйдет обновление 7.6, ну и главная новость — новая ветка чехословацких ст была отправлена в супертест, а это значит, что данная ветка будет добавлена уже совсем скоро, возможно в обновлении 7.7.

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Чего можно ожидать:

Новые танки: АМХ 13 90 защитник с барабаном на 4 снаряда, специальный танк для БП аналог Т-34-85 6 уровня и ветка Чехословацких СТ.

БП с наградами и тематикой быка в честь нового года 2021.

Новые камуфляжи для БП.

Ивент на Китайский Новый год.

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Первое и главное — новая ветка чехословацких СТ во главе с TVP T 50/51:

6 уровень: Škoda T 25.

7 уровень: Konštrukta T-34/100.

8 уровень: TVP VTU Koncept.

9 уровень: Škoda T 50

10 уровень: TVP T 50/51.

Кстати, на супертест также был отправлен новый премиум танк советского происхождения обьект 907, 10 уровень между прочим.

TVP T 50/51 реклама Боевой пропуск будет называться "Операция Личунь", наград будет столько же как и в нынешнем БП, а именно: 3 новых аватара, 4 новых камуфляжа, 2 танка, фон профиля, много свободного опыта, серебра, немного золота и конечно бустеры, куда без них. Главный танк в БП — Бык, аналог Т-34-85, 6 уровень, его можно будет продать за 500 золота. Второй танк — коллекционный Т-28, 4 уровень. реклама

Награды за февральский БП реклама

Новый ивент "Лунный исток", он будет доступен на протяжении ±10 дней и 2 дня на закрытие этапов за золото. Ивент по типу пополнения резервов, побеждай в бою — получай ивентную валюту — обменивай на награды, кстати закрыть все этапы можно за один день, не сильно и напрягаясь, для закрытия одного этапа необходимо сделать 5 побед. 10 этап можно будет закрыть 10 раз. Увы, но танка в ивенте не будет, традиция нарушена. Ящиков за серебро тоже возможно не будет, об этом пока информации нет.

Лунный исток



В обновлении 7.6, появится Немецкая премиум ПТ 8 уровня Kanonenjagdpanzer 105! ПТ обладает одним из самых высоких показателей динамики среди своих одноклассников, это позволяет ей быстро менять фланг и позицию, тем самым запутать врага. Про броню можно сказать одним словом — картон, брони просто нет, так что лучше не светится, и не играть от первой линии. Также появится Французский премиум ЛТ 8 уровня AMX 13 90 Defender! Броня опять полный картон, она ничего не может. В плане динамики, танк будет очень похож на AMX 13 90, у нового дефендера больше лошадей, и больше максимальная скорость, но это на бумаге, не забываем это.



