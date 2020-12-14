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Много пользователей рассказывают на Reddit, о том как Sony вернула деньги за версию Cyberpunk 2077 для PlayStation 4. Можно сказать, что люди смогли "запустить" игру совершенно бесплатно, но дальше играть просто невозможно, ибо игра на консоли PS4 идет просто ужасно, что и признала Sony. Даже после нескольких патчей производительность игры не повысилась, вот поэтому Sony пошла на такой шаг и без всяких разбирательств возвращает деньги пользователям.

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Политика возврата денег у Sony довольно жёсткая. Деньги можно получить только первые 14 дней после покупки, а также игра не должна быть скачана — это означает, что вернуть деньги можно только, если пользователь случайно купил игру, либо передумал, но не загрузил, в таком случае можно вернуть деньги — в других случаях, нет. Исключение делают только для игр с дефектами, а Cyberpunk 2077 является именно такой игрой. На данный момент играть в Cyberpunk 2077 возможно только на Xbox Series X либо на PlayStation 5, на ПК ситуация немного лучше, видеокарта GTX 1050 (3,4gb) выдает 30 фпс в 1080p на минималках, 1060 — 40, а флагманские RTX легко выдают 60 на минимальных и средних настройках графики. Так что поиграть в Cyberpunk 2077 на ПК можно имея минимум GTX 1050 (3,4gb) с консольным ФПС, хотя картинка на минималках явно не соответствует кадрам.