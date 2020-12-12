В конце декабря стартует зимний сезон в Conqueror’s Blade
Официально зима уже наступила, и все разработчики либо выпустили зимние обновления, либо готовят их ближе к новому году - а зима в Conqueror’s Blade стартует уже 21 декабря, шестой сезон получил название “Зимняя вьюга”. Игроки смогут отправиться в снежный регион под названием Остария, и будут спасать северные края от новой угрозы.
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Воспользовавшись зимой, войска Святотатцев атакуют северные края. Население которое сумело спастись, отходит на юг, а игроки отправятся на помощь северному народу, игрокам придется постараться, чтобы одолеть нового врага в суровых зимних краях. Остария - красивый край, но в разгар зимы, полководцам предстоит встретиться один на один с жесткой метелью. Динамическая погода поможет окунуться в холодный мир Остарии. Во время сезона в Остарии будут появляться различные PvE-миссии, за выполнение миссий можно будет получить эксклюзивные награды. Лучшим отрядам можно будет выдать повышение по новенькой системе повышения. Выполняя спец.миссии, вы сможете прокачать ваш отряд и сделать его ещё сильнее. А за победы над врагами будет открываться более 100 наград, а это очень много косметики, среди которых есть и героические образы, а также в этих наградах будет образ для отряда под названием “Искупление”.
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