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Студия CCP Games очень активно работает над своей игрой EVE Online, они пытаются сделать игру доступной для большинства игроков, и разработчики объявили о том, что они скоро выпустят нативную версию клиента для macOS. Все это обеспечит поддержку платформы macOS Big Sur, а также сможет использовать Apple Metal. Переход на Apple Metal поможет значительно улучшить графику в игре Eve Online, а также должно помочь в оптимизации игры, и таким образом разработчики смогут дать возможность комфортно играть в EVE большинству пользователей. Публичное тестирование нативного клиента должно начаться в первом квартале 2021 года, а официальный релиз данного клиента запланирован на весну-лето 2021 года. Больше подробностей об клиенте и тестировании ожидается немного позже, скорее всего данная информация появится в январе 2021 года.

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EVE online — это массовая многопользовательская онлайн-игра с элементами ролевой игры, стратегии и симулятора. Игра разрабатывалась CCP Games. В игре есть премиум подписка, которая значительно облегчает игровой процесс, за счет открытия кораблей, навыков и ещё много другого. Стоимость премиум подписки $14,95/мес или же 1100 рублей в месяц, согласитесь, не мало стоит премиум подписка для игры.