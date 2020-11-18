Обновление Battlefield V - два новых бойца, скины и многое другое
Игроки не ожидали, что Battlefield V получит ещё обновления, но студия DICE решила сделать новый патч, он принес в игру очень много косметики для техники, персонажей и оружия. Напомню, ранее DICE заявила, что летнее обновление станет последним, и поддержка игры прекратится, но видно игроки смогли повлиять на разработчиков.
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Новый апдейт принес новые функции в настройках пользовательских серверов, ещё добавили много шаблонов для быстрого старта. Разработчики решили добавить два новых элитных бойца, а также более 200 новых скинов на различную технику, персонажей и так далее. В настройках пользовательских игр, теперь можно настроить различные классы, оружие, гаджеты, транспорт и ещё много всего, а также можно будет отключить часть интерфейса, тем самым приблизить игру к ещё большей реальности, можно будет включить либо выключить дружественный огонь, восстановление здоровья, полную перезарядку магазина и так далее. Двух новых элитных бойцов назвали Джонатан Макнил и Зигфрид Альбрехт, причем владельцы Battlefield V Definitive Edition получат их совершенно бесплатно, тогда как остальным придется покупать за игровую валюту. DICE опубликовала все изменения здесь: ссылка.
Релиз новой Battlefield запланирован на 2021 год, хотя официального подтверждения ещё нет.
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