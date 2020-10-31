В The Sims 4 стартовали бесплатные выходные
EA решили устроить бесплатные выходные в игре The Sims 4, вероятно это все приурочено к Хэллоуину, игроки смогут получить базовую версию игры, хотя откровенно говоря в базовой версии без дополнений очень мало контента, и сейчас в 2020 году это позор, но решить данную проблему довольно легко, ибо на Sims 4 существует очень много различных модов на одежду, функции и другие вещи, а установить их проще простого.
реклама
Бесплатный доступ окончится 2 ноября в 20:00 по МСК, что ещё раз подтверждает, что доступ приурочен к Хэллоуину, так как почти все акции сейчас идут до 2 ноября, но это так — мнение автора.
Ещё разработчики показали трейлер нового дополнения под названием "Snowy Escape", оно отправит игроков в Азию, предположительно в Японию в город Комореби, где игрокам будет позволено много интересных зимних развлечений, ибо в новом "Японском" городе будет зимний курорт, больше об дополнении можно узнать здесь. В дополнении будет добавлено 130 новых предметов, как косметических так и нет, и почти все это будет в тему Японии.
Новое дополнение должно выйти на РС, Xbox One и PS4 13 ноября.
реклама
Также уточню, бесплатный доступ проходит на площадке Steam. The Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года и сейчас доступна на PC, Xbox One и PS4.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила