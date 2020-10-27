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Fatshark сообщила, что их игра Warhammer: Vermintide 2 станет совершенно бесплатной до 1 ноября на площадке Steam, и сыграть ее смогут все желающие, а также разработчики решили продлить ивент посвященный пятилетию оригинальной игры Vermintide, если раньше ивент должен был закончится уже 25 октября, кстати он почти это сделал, но теперь же ивент будет окончен 1 ноября.

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Во временно бесплатной игре не будет доступен DLC-контент, что довольно логично и правильно, но весь прогресс который игроки успеют накопить за бесплатный период, будет сохранен, и когда вы захотите купить игру, то сможете продолжить играть в игру с того же места и такой же прокачкой, как закончили.

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Напомню, сейчас команда Fatshark занимается разработкой новой игры — Warhammer 40,000: Darktide, игра должна выйти в 2021 году на PC и Xbox Series.

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Кстати, хочу рассказать про ивент в игре посвященный пятилетию их игры — Warhammer: End Times — Vermintide, а ивент очень простой, суть в том, что игроки должны убить 300 миллионов врагов, причем каждое убийство считается в этот счётчик, и как мы видим игроки до сих пор не справились даже с 300 миллионами, а я напоминаю что разработчики обещали включить тройной опыт на выходные и так на протяжении двух недель, если игроки смогут достигнуть 555 555 555 убийств. За 300 миллионов разработчики сделают тройной опыт на выходные лишь один раз.

В прошлой статье про ивент я считал что игроки смогут достичь даже больше 555 555 555 убийств, но как же я ошибался, сейчас уже 27 число, а игроки не дошли даже до 300 миллионов, но в конце статьи я говорил про подарок от разработчиков, и продление ивента можно считать за подарок.