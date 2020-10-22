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Warhammer: Vermintide 2 отмечает пятилетие одной из своих игр с помощью особого события
И оно оказалось довольно простым.

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Студия Fatshark сообщила, что проведет особое событие в честь пятилетия интересного кооперативного боевика — Warhammer: End Times — Vermintide, и мы можем ее поздравить, если что игра вышла 23 октября 2015 года.

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Сам ивент оказался довольно простым, игроки должны будут просто убивать врагов в Vermintide 2, и каждое убийство будет идти в общий счет, и за счётчиком убийств можно наблюдать по этой ссылке, кстати довольно интересная фича от разработчиков, так вот, если все вместе, игроки смогут набрать 300 миллионов убийств, то в игре начнутся выходные тройного опыта!

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А за 555 555 555 убийств в игре, разработчики обещают вводить тройной опыт в выходные на протяжении двух недель, а это не мало между прочим, также в игре на данный момент доступны специальные праздничные миссии, и награды соответственно тоже, например можно получить шапку в виде акулы, и она прикольная.

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Данное событие уже началось, и игроки успели набрать почти 35 миллионов убийств, разработчики дали время до 25 октября, но скорее всего, если даже игроки не смогут набрать 333 миллиона убийств, разработчики дадут подарок, но это только мои догадки, так что желаю всем игрокам удачи набрать данную цифру, это не так сложно, если работать вместе со всеми игроками данной игры.

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