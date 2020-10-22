Ghost of Tsushima будет обратно совместима на PS5 без дополнительных затрат
Никаких платных апгрейдов не будет.
Недавно в PS Store появилась deluxe версия Ghost of Tsushima, и игроки сразу же заподозрили, что некстген улучшение будет платным, и им придется вновь покупать игру, но разработчики уже рассеяли данные опасения.
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Разработчики дали вот такой ответ:
"Ghost of Tsushima обратно совместима на PS5 без дополнительных затрат, с улучшенной частотой кадров и временем загрузки. Указанное обновление предназначено для обновления стандартной игры для PS4 до Digital Deluxe (с внутриигровыми предметами, цифровым артбуком, саундтреком и комментариями режиссера)."
Теперь можно откинуть все опасения в сторону, игра на PS5 будет бесплатна, и все как полагается, кадров в секунду станет больше, а время загрузки станет меньше.
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Напомню, совсем недавно Ghost Of Tsushima получила обновление Legends, в нем разработчики добавили кооператив режим и функцию групповой съёмки, ещё появилась функция вербовки собак.
Появился новый режим New Game+, а также режим выживание для 4 игроков одновременно, это и есть режим кооператива, но конечно это не все режимы которые добавили разработчики, полный список изменений в обновлении, вы можете найти вот здесь.
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Добавили 4 новых класса, а именно Самурай, Охотник, Ронин и Убийца.
И последнее — новое обновление Legends которое вышло неделю назад, доступно всем игрокам бесплатно, никаких вложений не требуется, если кто-то ещё не скачал, то скачивайте.
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