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343 Industries сообщила, о том что закрытое тестирование для игры Halo 4 уже началось, и доступно для всех участников Halo Waypoint, напомню данная Halo будет в сборнике Halo: The Master Chief Collection.

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В тесте доступна кампания, и открыто для прохождения всего пять миссий, но они довольно интересные, есть несколько режимом, ну и напоследок это мультиплеерные карты, вот здесь разработчики неплохо так поработали, в тесте доступно целых 11 различных карт, так что в мультиплеере вам точно не будет скучно, а, я напоминаю, что это только закрытое тестирование, и то что на релизе в игре будет ещё больше карт, больше миссий, больше режимов и другого контента.

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В данном тесте игроки смогут протестировать и кроссплей с PC и Xbox one, игроки смогут участвовать вместе в мультиплеере.

Также в игре появилась возможность выбрать регион сервера, и вот эта функция довольно важная в каждой онлайн игре.

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В тесте доступен и текстовый чат, а также продвинутые настройки графики, так что можно протестировать красивую графику.

В игре есть и функции модерации, и интересно как она будет работать, а на Xbox будет добавлена функция для выбора угла обзора, что очень важно.

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Дата выхода игры пока неизвестна, но учитывая что уже идет закрытый тест, то это произойдет уже совсем скоро.

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Чтобы поучаствовать в тесте игры, вам необходимо зарегистрироваться в Halo Insider на сайте Halo Waypoint, но скорее всего, вы уже не сможете попасть именно на этот тест, но если игра вам интересна, то пробуйте.