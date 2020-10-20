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Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds рассказали о новом обновлении под номером 9.1 и какие изменения буду именно на консолях.

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Одно из главных изменений в новом обновлении, это повышенная частота кадров на консолях PS4 pro и Xbox One X, а именно 60 кадров в секунду, но из-за этого пострадает разрешение.

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После обновления, игра будет идти в 60 кадров в секунду, но при этом в разрешении Full HD, при этом авторы сообщили, что они ищут способы добавить повышенную частоту кадров и на другие консоли, но пока это не получается.

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Напомню, в новом обновлении разработчики добавят в игру новую динамическую карту Paramo, это карта в Южной Америке, и на ней есть вулкан который может извергаться.

Кстати, на вершину вулкана можно будет забраться, а после стрелять из снайперской винтовки.

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Новая карта будет размером 3х3 километра, на ней будут играть 64 игрока вместо классической сотни как было всегда.

Как раньше сообщали разработчики, на новой карте не будет ботов, но это продлится не долго, ведь все знают какой сейчас онлайн в данной игре.

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В новом обновлении появиться набор экстренной помощи, с помощью него, можно поднять раненого товарища, всего за одну секунду.

Девятый сезон PUBG и обновление 9.1 будет доступно уже 21 октября на PC и 29 октября на консолях.