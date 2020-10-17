Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microids вместе с разработчиками игры из студии PlayMagic показали новый ролик о ремейке игры XIII, в нем решили рассказать об оружии в игре.

реклама

В трейлере было показано 15 различных видов оружий — от пистолета до дробовика.

анонсы и реклама 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В игре будет и оружие для игроков которые любят стелс игру, а именно пистолет с глушителем, арбалет и боевые ножи, ещё в игре будут различные инструменты, например крюк-кошка или отмычка.

В ролике разработчики показали все оружие из игры, в ролике показали и характеристики оружия, как оно стреляет и урон оружия, в ролике также показали как работает отмычка и гарпун, как работает крюк-кошка и так далее.

реклама

Ролик вышел довольно занимательный, и посмотреть его я советую всем кто интересуется этой игрой, ибо в ролике очень хорошо все показано.

реклама

Также я решил создать список всех видов оружия и инструментов из трейлера:

Пистолет: 9мм пистолет, револьвер, 9мм пистолет с глушителем

Дробовик: Double barrel

Автоматическая винтовка: М16

Пистолет-пулемет

Пулемет

Кулаки (рукопашный бой)

Базука

Боевой нож

Арбалет

Гарпун

Столы, камни и так далее (можно брать предметы со стола или сам стол и убить противника)

Отмычка

реклама

Выход ремейка XIII запланирован на 10 ноября и выйдет он на PlayStation 4, Xbox One и PC.