Разработчики ремейка XIII показали все виды оружия
Microids вместе с разработчиками игры из студии PlayMagic показали новый ролик о ремейке игры XIII, в нем решили рассказать об оружии в игре.
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В трейлере было показано 15 различных видов оружий — от пистолета до дробовика.
В игре будет и оружие для игроков которые любят стелс игру, а именно пистолет с глушителем, арбалет и боевые ножи, ещё в игре будут различные инструменты, например крюк-кошка или отмычка.
В ролике разработчики показали все оружие из игры, в ролике показали и характеристики оружия, как оно стреляет и урон оружия, в ролике также показали как работает отмычка и гарпун, как работает крюк-кошка и так далее.
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Ролик вышел довольно занимательный, и посмотреть его я советую всем кто интересуется этой игрой, ибо в ролике очень хорошо все показано.
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Также я решил создать список всех видов оружия и инструментов из трейлера:
- Пистолет: 9мм пистолет, револьвер, 9мм пистолет с глушителем
- Дробовик: Double barrel
- Автоматическая винтовка: М16
- Пистолет-пулемет
- Пулемет
- Кулаки (рукопашный бой)
- Базука
- Боевой нож
- Арбалет
- Гарпун
- Столы, камни и так далее (можно брать предметы со стола или сам стол и убить противника)
- Отмычка
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Выход ремейка XIII запланирован на 10 ноября и выйдет он на PlayStation 4, Xbox One и PC.
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