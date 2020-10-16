Известны подробности о Хеллоуинском патче 1.5.22 в Mobile Legends: Bang Bang
На тестовом сервере Mobile Legends: Bang Bang вышел новый патч под номером 1.5.22, в нем довольно много изменений, а также переделали карту под Хеллоуин тематику.
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Во-первых, немного изменили карту, а именно переделали ее под Хеллоуин, добавили тыквы, все как надо, но увы такая карта будет не долго.
Также выходит новый герой Brody, но доступен он будет на основном сервере уже завтра, а именно 16 октября и купить его можно будет за 599 алмазов или 32000 боевых очков, а также будет скидка на покупку с помощью алмазов в 30%.
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Также будет доступен один скин на Brody, со стоимостью в 269 алмазов, и на него также будет распространяться скидка в 30%.
Добавят новый скин на героя Lylia, называться он будет призрачная кукла, и станет доступен всем желающим уже 18 октября, и будет стоить 749 алмазов, и такая же скидка в 30%.
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Персонажу Бруно повысили урон, на первой способности урон был от 95 до 245, а стал от 120 до 270, а ещё ему уменьшили затраты маны, было от 90 до 140, а стало от 75 до 125.
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Героя "Роджер" решили немного ухудшить, а именно уменьшили пассивный эффект, с 20% до 10% когда тот в форме обычного человека, а в форме волка, ему уменьшили защиту, было 40-140, а стало 20-50.
Герою "Белерик" решили увеличить здоровье на целых 100 единиц, было 2719, а стало 2819, ещё разработчики улучшили ему вторую способность, а именно увеличили восстановление здоровья с 8% до 10% и увеличили скорость передвижения.
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