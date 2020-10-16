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На тестовом сервере Mobile Legends: Bang Bang вышел новый патч под номером 1.5.22, в нем довольно много изменений, а также переделали карту под Хеллоуин тематику.

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Во-первых, немного изменили карту, а именно переделали ее под Хеллоуин, добавили тыквы, все как надо, но увы такая карта будет не долго.

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Также выходит новый герой Brody, но доступен он будет на основном сервере уже завтра, а именно 16 октября и купить его можно будет за 599 алмазов или 32000 боевых очков, а также будет скидка на покупку с помощью алмазов в 30%.

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Также будет доступен один скин на Brody, со стоимостью в 269 алмазов, и на него также будет распространяться скидка в 30%.

Добавят новый скин на героя Lylia, называться он будет призрачная кукла, и станет доступен всем желающим уже 18 октября, и будет стоить 749 алмазов, и такая же скидка в 30%.

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Персонажу Бруно повысили урон, на первой способности урон был от 95 до 245, а стал от 120 до 270, а ещё ему уменьшили затраты маны, было от 90 до 140, а стало от 75 до 125.

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Героя "Роджер" решили немного ухудшить, а именно уменьшили пассивный эффект, с 20% до 10% когда тот в форме обычного человека, а в форме волка, ему уменьшили защиту, было 40-140, а стало 20-50.

Герою "Белерик" решили увеличить здоровье на целых 100 единиц, было 2719, а стало 2819, ещё разработчики улучшили ему вторую способность, а именно увеличили восстановление здоровья с 8% до 10% и увеличили скорость передвижения.



