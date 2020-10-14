Activision выложили новый трейлер одного из режимов игры Black Ops Cold War
Совсем недавно, разработчики новой Call Of Duty, а именно Activision и Treyarch, опубликовали новый трейлер игры, в нем показали новый режим, который появится в игре.
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Новый режим, это Fireteam в вариации "грязная бомба", в нем будут участвовать 40 игроков, по 10 на каждый отряд, что довольно много, но интересно.
Fireteam будет доступен для каждого желающего, на открытой бете, которая будет проводиться с 17 по 19 октября, а пользователи которые предзаказали игру, смогут поиграть в нее уже завтра.
Как сообщают разработчики, когда игра выйдет в глобальный релиз, а именно 13 ноября, тогда в режиме Fireteam будет доступно всего 2 карты, но разработчики обещают добавить новые.
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Также недавно разработчики рассказали о минимальных системных требованиях игры:
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— Операционная система: Windows 7 или 10
— Видеокарта: GeForce GTX 670/GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950
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— Процессор: Intel Core i5-2500К
— Оперативная память: 8GB
Но больше всего радует, это то, что игра будет занимать всего 45GB на жестком диске, в то время как последняя часть франшизы, занимает целых 200, но в финальной версии игры это может измениться, конечно не так сильно, но 60 точно будет.
Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на такие платформы, как: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, а версия для PS5 ожидается немного позже.
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