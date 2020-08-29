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Новая информация о War Mongrels - уникальные герои, специальные навыки и открытый мир

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Недавно польская студия Destructive Creations анонсировала новый проект — WM, вскоре они показали расшифровку, название игры War Mongrels, саму игру хотят представить на Gamescom 2020, все что сейчас известно, это то что данная игра стратегия в реальном времени, события будут развиваться во второй мировой.

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Игру хотят выпустить в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и PC, про Google Stadia информации нет.

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События War Mongrels будут происходить на восточном фронте, также в игре есть сюжет, так что игра обещает быть интересной, как минимум на данном этапе, как будет на самом деле никто не знает, но надеемся на лучшее.

Также разработчики упомянули детали игры, а именно форма, оружие, техника и многое другое, все это будет сделано в точности как в реальности, "возможно по чертежам".

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Как сообщают разработчики в Steam, в данной игре будут уникальные персонажи со своими характеристиками и навыками.

Также обещают свободу выбора и море тактических возможностей для победы в битве.

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Ну и последнее что нереально хвалят разработчики — графика и музыка, в свою очередь и атмосфера игры, надеемся на правдивость данной информации.

Минимальные системные требования игры:

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- Операционная система: все что известно это 64-bit система

- Процессор: 2.6 GHz Core I5-750 или 3.2 GHz AMD Phenom II X4 955

- Видеокарта: nvidia GTX 460 или Radeon HD5850

- Оперативная память: 4GB

- Место на диске: 20GB


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