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Ubisoft запустили новый сервис для поиска союзников - SquadFinder. Теперь искать союзников для игры проще, можно выбирать свои критерии, например вы хотите союзника который играет агрессивно, атакует противников в самом начале, или же вы хотите игрока который будет тактически защищать и обдумывать каждый ход. Теперь это возможно при помощи сервиса SquadFinder, огромный плюс этого сервиса, это поддержка русского языка, а значит можно найти союзника практически из любой страны СНГ.

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Комментарии разработчиков по поводу данного сервиса:

"SquadFinder для Rainbow Six Siege — платформа для поиска союзников со схожими привычками и стилями игры. С помощью приглашений игроки добавят подходящих пользователей во внутриигровой список друзей и ринутся в бой"

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Также есть видео от Ubisoft Россия на Ютуб канале:ссылка

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Напомню, скоро выходит новая операция Shadow Legacy, в нем добавят нового оперативника Сэма Фишера из Splinter Cell.

Ролик в котором подробно рассказали про операцию Shadow Legacy:ссылка

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Также в новом обновлении добавят больше прицелов для различных типов оружий, а также переработают старые.

Вместе с Фишером к нам в игру добавят новый автомат "SC3000K", пистолет пулемет MP7 и пистолет с глушителем 5.7 USG.