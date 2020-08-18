Новая платформа для поиска союзников в Rainbow Six Siege
Ubisoft запустили новый сервис для поиска союзников - SquadFinder. Теперь искать союзников для игры проще, можно выбирать свои критерии, например вы хотите союзника который играет агрессивно, атакует противников в самом начале, или же вы хотите игрока который будет тактически защищать и обдумывать каждый ход. Теперь это возможно при помощи сервиса SquadFinder, огромный плюс этого сервиса, это поддержка русского языка, а значит можно найти союзника практически из любой страны СНГ.
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Комментарии разработчиков по поводу данного сервиса:
"SquadFinder для Rainbow Six Siege — платформа для поиска союзников со схожими привычками и стилями игры. С помощью приглашений игроки добавят подходящих пользователей во внутриигровой список друзей и ринутся в бой"
Также есть видео от Ubisoft Россия на Ютуб канале:ссылка
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Напомню, скоро выходит новая операция Shadow Legacy, в нем добавят нового оперативника Сэма Фишера из Splinter Cell.
Ролик в котором подробно рассказали про операцию Shadow Legacy:ссылка
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Также в новом обновлении добавят больше прицелов для различных типов оружий, а также переработают старые.
Вместе с Фишером к нам в игру добавят новый автомат "SC3000K", пистолет пулемет MP7 и пистолет с глушителем 5.7 USG.
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Rainbow Six Siege вышел в релиз 1 декабря 2015 года, на данный момент игра поддерживает такие платформы как: PC, PlayStation 4, Xbox One.
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